Полномочия президента Боливии приняла на себя сенатор Жанин Аньес

Конституционный суд подтвердил законность прихода оппозиционера к власти.

После того, как произошла отставка властей Боливии временные полномочия президента страны приняла на себя сенатор-оппозиционер Жанин Аньес, передает РИА Новости. Объявляя об этом «немедленном» решении, она заявила, что делает это в соответствии с конституционным порядком. С учетом того, что представители президентского блока MAS категорически отказались принимать участие в экстренном заседании парламента. Аньес также дала обещания, что сделает все для того, чтобы «принести мир в страну». В ее планах – проведение выборов «как можно скорее».