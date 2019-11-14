Сбербанк предупредил россиян о новом виде мошенничества с картами

Мошенники обманным путем получают коды подтверждения для перечисления денег, после чего средства зачисляются на виртуальные карты

Представитель Сбербанка предупредил россиян, что в 80% случаев злоумышленники переводят украденные средства со счетов клиентов банка на виртуальные карты. Отмечается, что мошенники чаще всего используют методы социальной инженерии.

Сбербанк советует своим клиентам соблюдать элементарные правила кибербезопасности. Например, нельзя называть третьим лицам полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды и пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций. Представитель банка уточнил, что к категории третьих лиц относятся и сотрудники Сбербанка. Помимо этого он рекомендует незамедлительно прекратить разговор в том случае, если у клиента запрашивают такие данные и перезвонить в банк по его официальному номеру.

Ранее газета "Известия" рассказала, что у злоумышленников появился новый вид мошенничества: они обманным путем получали коды подтверждения для перечисления денег, после чего отправляли их на виртуальные карты онлайн-кошельков.

Представитель добавил, что за 2019 год сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 19 преступных групп, которые специализировались на хищении средств со счетов клиентов Сбербанка, пишет РИА Новости.