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Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией

13.11.2019 15:55
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Коломойский призвал Украину наладить отношения с Россией

Коломойский считает, что для экономического выживания Украины, Киеву необходимо наладить отношения с Москвой

В интервью The New York Times украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что Киеву необходимо улучшить отношения с Москвой. Он отметил, что Россия гораздо сильнее Украины, поэтому следует подумать о налаживании отношений с этой страной. Коломойский добавил, что украинские граждане уже устали от военных столкновений, они хотят мира, пройдет каких-то пять лет и все забудут о войне. Также украинский бизнесмен считает, что восстановление отношений с российской стороной необходимо для экономического выживания Украины.

Кроме того Коломойский обвинил США в том, что они "заставляют Украину воевать". По его мнению, Россия без проблем включила бы Киев в новый Варшавский договор, в то время как Вашингтон вовсе не собирается включать украинскую сторону в НАТО. Также бизнесмен обвинил Белый дом в попытке ослабления РФ за счет Украины, пишет РИА Новости.

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