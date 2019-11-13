В Египте обнаружили мумию какого-то крупного хищника

Египетские археологи обнаружили в Саккаре, селении, расположенном к югу от Каира, в котором в древности был огромный некрополь, мумию необычайно крупного животного.

Об этом сообщили в Министерстве по делам памятников древностей Египта, пишет apnews.com.

Археологи не раз находили мумифицированных кошек, но обнаружить столь крупную мумию удается довольно редко. Как предположили исследователи, это может быть мумия льва либо львицы. 15 лет назад был найден первый скелет льва, раскрывающий священный статус этого животного в древнем Египте.

В египетском Министерстве заявили, что более детальная информация будет объявлена в ходе пресс-конференции, после того как специалистами будет проведено тщательное радиолокационное сканирование мумии животного.