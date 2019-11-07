Тайна смерти Тутанхамона окончательно разгадана?

Судьба молодого фараона Тутанхамона, который унаследовал трон Древнего Египта в девять лет и умер десять лет спустя, будоражила умы историков почти столетие, с тех пор как его могила и мумия были обнаружены в 1920-х годах.

Причина смерти молодого фараона является одной из величайших загадок в мире - но, возможно, она окончательно будет решена в 2020 году. Об этом сообщил известный египетский археолог Захи Хавасс.

Хавасс возлагает на это большие надежды, отметив, что в этом поможет технология ДНК.

По его словам, тесты ДНК и компьютерная томография уже показали, что Тутанхамон не был убит, как долгое время считали исследователи, когда рентген выявил фрагменты кости в его черепе.



«Мы сделали тест с ДНК и КТ и обнаружили, что Тутанхамона не убили - это очень важно», – заметил Захи Хавасс

Египетский археолог Захи Хавасс

Новые тесты указали на еще одну травму (ноги), которую 19-летний «мальчик-король» получил прямо перед своей смертью.

Фото: GETTY/EXPRESS

Случайность или нет?

Ожидается, что новая машина, которую археолог назвал «Проектом египетских мумий», предоставит исследователям больше информации о молодом короле - например, были ли у него какие-либо генетические заболевания.



«Также мы сможем выяснить, была ли у фараона инфекция. Если у него была инфекция, то это означает, что он погиб в результате несчастного случая. Следующий год будет годом, когда мы объявим, как именно он умер», - сообщил Хавасс британскому изданию express.co.uk



Поиск истины не перестает удивлять

Министр древностей Египта Халед эль-Энани отметил, что усилия, направленные на то, чтобы пролить свет на смерть фараона, продолжаются. По его словам, у исследователей не было окончательного мнения до сих пор.



«Каждый год у нас проходит конференция по Тутанхамону, и каждый год у нас появляется что-то новое. Доктор Хавасс и его команда в настоящее время выполняют работу по компьютерной томографии мумии, исследование еще продолжается », - заявил чиновник



Гробница фараона Тутанхамона, расположенная в таинственной Долине Царей на западном берегу Нила была обнаружена в 1922 году британским археологом Говардом Картером.

Гробница была практически не тронутой и стала настоящей сокровищницей, над которой ученые и археологи трудились более восьми лет, поскольку они извлекали артефакты, опасаясь хрупкого состояния гробницы, и Картер следил за тем, чтобы находки были тщательно описаны, пишет sputniknews.com.