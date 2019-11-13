Диетологи назвали пищевые привычки, которые влияют на быстрый набор веса

Специалисты дали рекомендации, которые помогут избежать набора лишнего веса

Диетологи назвали пищевые привычки, из-за которых людям не удается сбросить лишний вес. По мнению специалистов, вредно придерживаться строгих диет, которые нацелены на получение быстрого результата и не предполагают поддержание нормальной массы тела в будущем. Дело в том, что в разгрузочные дни большинство людей начинают употреблять фастфуды и другие неполезные продукты, что негативно сказывается на потере веса. Диетологи советуют придерживаться сбалансированной и длительной диеты, так как она гарантирует сохранение полученного результата.

Также специалисты говорят о том, что нельзя слишком быстро пережевывать пищу. Известно, что сигнал о насыщении поступает в мозг не сразу, на это требуется около 20 минут. Если жевать слишком быстро, можно успеть съесть очень много. Диетологи рекомендуют принимать пищу в одно и то же время, так как это поможет избежать перекусов.

Помимо этого избежать набора лишнего веса поможет отказ от таких вредных привычек, как прием пищи перед телевизором или компьютером и перекус на бегу, пишет РИА Новости.