Самый простой метод удвоить снижение веса

Изменение сроков приема пищи может повысить потерю веса.

Многократные исследования показали, что изменения во времени приема пищи может быть достаточно, чтобы удвоить потерю веса.

Самый простой вариант потери веса - перенести потребление калорий на более раннее время. То есть употреблять большее количество калорий на завтрак и меньше есть вечером.

К сожалению, современная тенденция в обществе состоит в том, чтобы есть меньшие во время завтрака и увеличивать вечерние приемы пищи, что связано с увеличением веса.

Новый подход, связанный с потерей веса, заключается в том, чтобы немного отложить завтрак и съесть более ранний ужин, сжимая интервалы между едой в середине дня. Одно исследование показало, что люди могут есть то, что им нравится, между завтраком, задержанным на 90 минут, и ужином, съеденным на 90 минут раньше.

Результаты показали, что те, кто применял этот метод, потеряли в два раза больше жира, несмотря на то, что не придерживались какой-либо конкретной диеты и не меняли свой образ жизни каким-либо другим способом.

Ранний прием пищи на ужин также помогает улучшить сон и уровень сахара в крови.

Недавний обзор исследований показал, что люди, как правило, едят больше своих ежедневных калорий в вечернее время, чем когда-либо прежде - это мировая тенденция, которая приводит к увеличению веса, пишет spring.org.