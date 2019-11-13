Комнатные растения улучшают качество воздуха. Ученые говорят, что это очередной миф

Комнатные растения не помогают очищать воздух так, как хорошая вентиляция. Тем не менее, они по-прежнему обеспечивают другие преимущества для нашего здоровья и благополучия.

После того, как в 1989 году исследование продемонстрировало, что летучие органические соединения (ЛОС) разлагаются в герметичной камере с растением в горшке, все были в восторге от того, как растения улучшают качество воздуха в помещениях. Даже НАСА объявило, что комнатные растения могут удалять вызывающие рак соединения из воздуха.

Оказывается, просто хорошо проветриваемое рабочее пространство делает для ваших легких гораздо больше, чем растения в горшках.

По словам доктора Майкла Уоринга, доцента архитектурного и экологического проектирования в Университете Дрексел, «это было распространенным заблуждением в течение некоторого времени. Растения великолепны, но на самом деле они не очищают воздух в помещении достаточно быстро, чтобы оказывать влияние на качество воздуха в вашем доме или офисе».

Доктор Уоринг вместе со своим аспирантом Брайаном Каммингсом проанализировали 12 ранее опубликованных исследований в метаанализе, где они стандартизировали воздушный поток .

Они обнаружили, что вентиляция внутри помещений разлагает ЛОС намного быстрее, чем растения могут удалить их из воздуха.

Предыдущие исследования экспериментировали с герметичными камерами в лабораториях, которые не имитируют воздушный поток через внутреннюю среду, обеспечиваемую системами ОВК или естественной вентиляцией из открытых окон. ЛОС вводили в герметичные камеры, в которых находилось растение, и отслеживали в течение нескольких часов или дней.

Исследователи смогли зафиксировать распад летучих органических соединений из-за растения, но эта скорость невероятно медленная по сравнению с физическим удалением через вентиляцию, как продемонстрировали д-р Уоринг и Каммингс.

Но не бросайте свои горшечные растения - есть невероятные преимущества, чтобы привнести немного природы в помещение. Исследования показывают, что растения в горшках могут помочь нам справиться с болью, снизить кровяное давление у тех, кто восстанавливается после операции, повысить нашу внимательность в офисе, успокоить молодых людей между рабочими задачами и многое другое, пишет Forbes.