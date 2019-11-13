В «Нафтогазе» заявили, что не получали от «Газпрома» предложений по газу

Юрий Витренко сообщил, что украинская компания готова конструктивно рассмотреть предложения России

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко завил о том, что Россия требует от Украины обнулить все судебные иски в отношении «Газпрома», а также заключить новый контракт на поставки российского голубого топлива в обмен на продление соглашения на транзит газа в Европу. Витренко добавил, что «Нафтогаз» не намерен обнулять все иски, однако готов конструктивно рассмотреть варианты, предложенные Россией, однако она их еще не делала, пишет «Известия».