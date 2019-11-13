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Украина поведала о планах по "возвращению" Крыма

13.11.2019 20:30
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Украина поведала о планах по "возвращению" Крыма

Антон Кориневич озвучил очередную стратегию по возвращению Крыма

"Представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал, как именно Киев собирается вернуть полуостров. По его словам, для этого будут разработаны специальные законопроекты. "Представитель" отметил, что украинское правительство уже подготовило определенные наработки. Кроме того, киевские власти намерены вести информационную работу с крымчанами, а также создать культурные и образовательные программы. Кориневич добавил, что Украина планирует заняться защитой прав человека в Крыму, включая помощь при получении паспорта или временного жилья, пишет РИА Новости.

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