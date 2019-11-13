На Украине пообещали ответить России на запуск поездов по Крымскому мосту

По мнению так называемого "представителя президента Украины в Крыму" Антона Кориневича, у России нет прав на запуск движения поездов на полуостров

"Представитель президента Украины в Крыму" Антон Кориневич заявил, что украинское правительство обязательно отреагируют на запуск Россией железнодорожного движения на полуостров по Керченскому мосту. Однако он не уточнил, какие именно ответные меры намеревается предпринять украинская сторона. Кроме того Кориневич отметил, что, по мнению киевских властей, Крымский мост был построен неправомерно.

Напомним, что продажа билетов на поезда в Крым началась с 8 ноября, они начнут курсировать в республику в конце декабря, пишет РИА Новости.