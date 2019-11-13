В Госдуме предложили наказывать банки за нарушения при взыскании долгов

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму

Депутат Государственной думы Наталья Костенко предложила привлечь кредитные и микрофинансовые организации к административной ответственности за "переусердство" при работе с заемщиками, которые просрочили свои выплаты. По словам депутата, не только коллекторские агентства, но и сами банки порой пренебрегают правами человека, названивают клиентам в любое время суток, запугивают, в общем, оказывают неправомерное давление. Костенко уточнила, что соответствующий документ уже внесли в Госдуму.

Подчеркивается, что за первые шесть месяцев 2019 года в Банк России поступило свыше 3 тысяч жалоб на банковские организации, связанных с нарушениями при взыскании задолженностей, пишет РИА Новости.