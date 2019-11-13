Песков рассказал, будет ли выходной 31 декабря

Последний день 2019 года признан рабочим

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле В Кремле не видят повода для дискуссий о необходимости признать 31 декабря 2019 года выходным днем. Он отметил, что этот день был признан рабочим, а значит в последний день декабря нужно работать. Песков отметил, что об этом российских граждан предупредили заблаговременно. Также представитель напомнил, что продолжительность новогодних каникул составит восемь дней – с 1 по 8 января, пишет РИА Новости.