В России зоопарки начали готовить питомцев к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовиться к предстоящим аномальным морозам

Зоопарки, расположенные в Красноярском крае, Новосибирской и Свердловской областях, начали готовить своих теплолюбивых питомцев к предстоящим аномальным холодам. Отмечается, что животных переводят в теплые вольеры, а также увеличивают их рацион. На улице останутся только те, кто спокойно может переносить минусовые температуры.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшее время на Урале и в Сибири ожидается аномальное похолодание. В некоторых районах столбик термометра может опуститься до 43 градусов ниже нуля, пишет ТАСС.