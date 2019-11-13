Верховная рада поддержала законопроект об отмене моратория на продажу земли

За законопроект проголосовали 240 депутатов

Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об отмене моратория на продажу сельскохозяйственных земель. В пользу такого решения проголосовали 240 депутатов. Согласно тому закону, украинские граждане и юридические лица смогут приобретать права собственности на такую землю. Кроме того эти привилегии, в порядке исключения, получат и иностранцы, если участок перешел к ним по наследству. Предполагается, что земли сельскохозяйственного назначения будут продаваться на торгах. Также сообщается, что мораторий, если пройдет второе чтение, будет отменен с 1 октября 2020 года, а осуществлять сделки купли-продажи можно будет до 1 января 2024 года, пишет РИА Новости.