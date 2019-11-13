Россию ждут аномальные морозы

В Омской области прогнозируются холода до минус 30, в Тюменской – до 25, а в Иркутской области – до минус 40 мороза.

На Россию надвигаются настоящие зимние морозы. В частности, как рассказала в разговоре с РГ завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, Урал и Сибирь находятся в ожидании арктического антициклона, который тянет за собой аномальные холода. Если говорить по конкретным городам, то завтра, 14 ноября, существенное снижение температуры прогнозируется в Новосибирской, Томской, а также Кемеровской областях – в эти регионы придут снег и метель. В Омской – до минус 30, в Тюменской – до 25, а в Иркутской области – до минус 40 мороза.