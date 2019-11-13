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Жители села Санниково пожаловались Медведеву на отсутствие горячей воды

13.11.2019 16:30
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Жители села Санниково пожаловались Медведеву на отсутствие горячей воды

Дмитрий Медведев пообещал разобраться с ситуацией с отсутствием горячего водоснабжения у жителей села Санниково

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в населенном пункте Санниково в Алтайском крае провел совещание, которое было посвящено повышению качества жизни сельских жителей в рамках реализации нацпроектов. Перед входом в дом культуры, где проходило это заседание, к Медведеву обратилась женщина по имени Татьяна Кадукина с просьбой помочь в решении проблемы с горячим водоснабжением. Оказалось, что с 2004 года в три дома перестала поступать горячая вода из-за чего жители были вынуждены установить водонагреватели. Медведев пообещал женщине разобраться в этой ситуации.

Отмечается, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал выработать конкретное решение проблемы с водоснабжением в течение двух дней. СК уже начал проведение доследственной проверки в связи с отсутствием горячей воды в трех домах села Санниково, пишет РИА Новости.

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