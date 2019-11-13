В Ростове было задержано все руководство донского главка ФСИН РФ

Начальника ГУ ФСИН по Ростовской области арестовали по подозрению в разглашении гостайны

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что начальника главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, а также его заместителей задержали по подозрению в разглашении государственной тайны. В отношении арестованных были возбуждены уголовные дела. Помимо этого их обвиняют в коррупции. Максименко полагает, что все задержанные работали вместе, так как у них был слаженные коллектив. Сейчас в их кабинетах проводят обыски.

Замдиректора отметил, что это задержание станет предупреждением для всех государственных служащих, которые намереваются улучшить все материальные положение незаконным путем, пишет РИА Новости.