Стало известно, сколько россияне потратили за два дня распродажи на AliExpress
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
За два дня распродажи ко «Дню холостяка» на платформе «Aliexpress Россия», которые состоялись 11 и 12 ноября, россияне потратили рекордную сумму – 17,2 млрд рублей, причем 15% от этих денег были потрачены на российских продавцов. Отмечается, что этот показатель сопоставим с годовым оборотом крупного интернет-магазина России. В 2019 году россияне за час, в среднем, тратили на Aliexpress порядка 350 млн рублей, а в моменты пика товарооборот превышал 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. Уточняется, что за эти два дня российские граждане приобрели около 30 млн товаров, самыми популярными продуктами стали iPhone XR, робот-пылесос iLIFE и 50-дюймовый телевизор Skyworth.
В Китае «День холостяков» отмечается 11 ноября и является аналогом «Черной пятницы», которая проходит в США, пишет «Ведомости».
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