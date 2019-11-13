ДНР обвиняет Украину в усилении эскалации

Силовики на Донбассе продолжают нарушать режим перемирия, обстреливая населенные пункты вблизи участков разведения сил.

Силовики Украины продолжают усиливать эскалацию на участке разведения сил №3 в Донбассе, около населенного пункта Петровское. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя милиции ДНР. Эта информация появилась на фоне недавних сообщений о массовых нарушениях режима перемирия с украинской стороны. Факт обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины, а также попыток саботировать урегулирование конфликта мирным путем также ранее фиксировали и представители ОБСЕ и СЦКК.