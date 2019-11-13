На Украине назвали уже три обещания, которые нарушил Зеленский

Нарушения, о которых идет речь: коррупция, отсутствие принципа «закон один для всех» и оставшиеся в эмиграции украинцы.

Глава Украины уже нарушил три ошибки, не выполнив обещанное в ходе предвыборной кампании. Как передает РИА Новости, с таким заявлением в эфире ТК NewsOne выступил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак. Во-первых, как он отметил новоизбранный президент Украины до сих пор не начал сажать коррупционеров. Во-вторых – не реализовал принцип «закон один для всех», и в-третьих – не смог добиться того, чтобы украинцы стали возвращаться из эмиграции. Политик убежден, что данные ошибки станут причиной того, что в ближайшее время будет распущен парламент, а правительство в феврале будет изгнано из страны.