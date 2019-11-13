Бывшему полковнику Захарченко присвоен статус опасного для окружающих

Соответствующая мера была принята накануне этапирования Захарченко в колонию строгого режима.

Стали известны некоторые подробности в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, который был осужден за взяточничество. Выяснилось, что ему присвоили статус опасного для окружающих. Как пишет «Ъ» со ссылкой на его адвоката Валерию Туникову, речь идет об определении заключенного, имеющего склонность к побегу и нападению на представителей власти. По словам защитницы, соответствующая мера была принята накануне этапирования Захарченко в колонию строгого режима. Это подразумевает более жесткий контроль и несколько других ограничений. Однако, как заявляет Туникова, за все время в «Лефортово» ее подзащитный не оказывал никакого сопротивления, не пытался совершить побег и не получал никаких замечаний.