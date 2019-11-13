Россия направила США ноту протеста из-за экстрадиции Алексея Буркова

Вашингтон подозревает россиянина в продаже краденных номеров дебетовых и кредитных платежных карт.

Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту протеста. Как передает РИА Новости, поводом для этого стала экстрадиция гражданина России Алексея Буркова из Израиля, которого подозревают в продаже краденных номеров дебетовых и кредитных платежных карт. Как подчеркнули дипломаты, ими был предпринят «решительный демарш» в связи с мировой «охотой», которую американцы развязали против россиян.

В ноте посольство требует, чтобы Вашингтон соблюдал ныне существующие двусторонние обязательства. Что касается самого Алексея, который в данный момент пребывает в СИЗО штата Вирджиния, то представители посольства планируют его навестить в ближайшее время.