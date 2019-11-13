Трамп предлагает Эрдогану 100 млрд долларов и «обходной путь» по санкциям из-за ЗРК С-400

Ряд законодателей США подобный вариант событий может не понравится, поскольку ранее они поддержали антитурецкие санкции.

Американский лидер Дональд Трамп обратился с предложением к главе Турции Тайипу Эрдогану о торговой сделке и «обходном пути», который позволит решить ситуацию с санкциями из-за планов Анкары закупить российские ЗРК-400. Как передает Газета.ру, об этом пишет The Washington Post. Издание называет сумму сделки: сто миллиардов долларов. Письмо, в котором также говорится об условиях сделки, Трамп направил Эрдогану еще на прошлой неделе. По информации газеты, некоторые законодатели в палате представителей США, вероятно, заявят о своем недовольстве из-за этой инициативы президента, так как ранее они категорически поддержали антитурецкие санкции из-за военной операции в Сирии.