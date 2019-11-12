Правительство Польши уходит в техническую отставку

Об отставке кабинета министров заявил на заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Правительство Польши в полном составе уходит в техническую отставку. Об этом на первом заседании Сейма после прошедших парламентских выборов в стране заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Техническая отставка Правительства является обязательной процедурой и происходит каждый раз после проведения парламентских выборов, в которых победу на этот раз одержала правящая партия "Право и справедливость". За правящую партию проголосовало 43,59% поляков, участвовавших в голосовании. Члены партии получили 235 мандатов в Сейме из 460 возможных, что позволит самостоятельно сформировать новое Правительство, пишет РИА Новости.