Лавров сообщил, что Америка хочет создать протогосударство в нефтяных районах Сирии

Сергей Лавров обвинил Белый дом в желании захватить нефтяные районы Сирии

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Вашингтон в намерении создать в районе Заевфратья протогосударство для контроля нефтяных месторождений, расположенных на востоке Сирийской Арабской Республики. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки просят у государств Персидского залива помочь американской стороне с большими инвестициями. По словам Лаврова, Белый дом хочет создать в Сирийской Арабской Республике местную администрацию на основе демократических сил Сирии и курдских Отрядов народной самообороны. Также глава МИД России отметил, что Вашингтон не дает странам-членам НАТО инвестировать в проекты официального Дамаска по восстановлению республики, пишет РБК.