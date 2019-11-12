В России снизились цены на свинину

Крупнейшие производители заявляют о 15% снижении цен на свинину на российском рынке.

Представитель группы компаний «Черкизово» рассказал о серьезном снижении цен на свинину. Так, за прошедший год стоимость одного килограмма свиного мяса снизилась в среднем на 15%. Причем такая картина наблюдается и у других крупных производителей. Известно о снижении закупочной цены компании «Русагро», а вот в «Мираторге» не стали комментировать сложившуюся на рынке ситуацию и раскрывать информацию о динамике цен.

Тем не менее, данные о снижении стоимости свинины подтвердили в Национальном союзе свиноводов. Специалисты Минсельхоза и Росстата также зафиксировали снижение цен на некоторые виды свиной продукции, пишет РБК.