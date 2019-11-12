Ученые выяснили, почему мы икаем

Хотя икота кажется неприятной, ученые обнаружили, что она может играть решающую роль в нашем развитии - помогая младенцам регулировать свое дыхание.

В исследовании, проведенном Университетским колледжем Лондона (UCL), исследователи, которые наблюдали за 13 новорожденными, обнаружили, что икота вызывает большую волну мозговых сигналов, которая может помочь их развитию.

Лоренцо Фабрици, старший автор исследования говорит, что эта деятельность мозга может помочь младенцам «научиться контролировать дыхательные мышцы», что в конечном итоге приведет к способности добровольно контролировать дыхание.

Он добавил: «Когда мы рождаемся, контуры, которые обрабатывают ощущения тела, не полностью развиты, поэтому создание таких сетей является важной вехой в развитии для новорожденных».

Поскольку дети, вовлеченные в исследование, были недоношенными и доношенными, в возрасте от 30 до 42 недель беременности, ученые считают, что это развитие может быть типичным для последнего триместра беременности.

По словам исследователей, и плод и новорожденные дети часто икают. Это явление наблюдается уже на девятой неделе беременности, а недоношенные дети - те, кто родился как минимум на три недели раньше срока - имеют около 15 минут икоты каждый день.

У новорожденных, участвовавших в исследовании, были установлены электроды на головах на туловище для отслеживания икоты. Ученые обнаружили, что сокращения в детских диафрагмах вызвали три мозговых волны, и считают, что с помощью третьей мозговой волны дети могут связать «ик» звук икоты с физическим сокращением, которое они испытывают.

"Сокращение мышц при икоте довольно велико - это полезно для развивающегося мозга, потому что икота внезапно дает большой импульс ввода, который помогает клеткам мозга соединяться воедино для представления этой конкретной части тела", - говорит Кимберли Уайтхед, ведущий автор исследования.

Она добавила, что икота не имеет известных преимуществ для взрослых, и предположила, что она может быть примером "мышечной памяти с ранних периодов нашей жизни, которая сохраняется в более позднем возрасте", пишет CNN.