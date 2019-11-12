Ученые доказали, что вакцина от пневмококка снижает вероятность тяжелой формы пневмонии

Новое исследование показало, что тяжелая пневмония уменьшается на 35% у детей, которые получают вакцину против вызывающих пневмонию бактерий.

Исследование, проведенное совместными усилиями Детского научно-исследовательского института Мердока (MCRI) и Мельбурнского университета вместе с коллегами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, показывает, что пневмония является наиболее распространенной причиной, по которой дети попадают в больницу в Лаосе, причем большинство из них требуют лечения. с кислородом, особенно это касается маленьких детей.

Профессор MCRI Фиона Рассел говорит, что многие смерти от пневмонии можно предотвратить с помощью вакцины против пневмококковых бактерий. Но, так как показать влияние вакцины против пневмонии было непросто, поскольку системы эпиднадзора отсутствовали, ее команде пришлось подумать о новом способе проиллюстрировать, как работает вакцина.

Лаос был первой страной в Юго-Восточной Азии, которая ввела пневмококковую конъюгатную вакцину (PCV13) в свою национальную программу иммунизации в 2013 году, которая защищает от 13 наиболее распространенных типов пневмококка.

«Вакцинация детей защищает все общество, уменьшая распространение пневмококка, потому что маленькие дети, которые обычно переносят пневмококк в задней части носа, несут основную ответственность за распространение этих бактерий», - говорит профессор Рассел. «Наша команда взяла образцы пневмококка из носа здоровых детей и детей с пневмонией. Хотя большинство детей с пневмококком в носу остаются без симптомов, небольшая, но важная часть детей будет иметь бактерии, которые распространяются в легкие или кровь, вызывая серьезные инфекция и, возможно, смерть. Обнаружив, что бактерии обычно переносятся в задней части носа (как у здоровых детей, так и у детей с пневмонией), наше исследование подчеркивает, что это, вероятно, значительный фактор, вызывающий серьезные инфекции в Лаосе».

Профессор Рассел утверждает, что исследование было одним из первых, чтобы оценить пневмококковые вакцины в Азии, так как пневмококк часто игнорировался как причина пневмонии, потому что это трудно обнаружить.

Исследование показало, что каждая пятая госпитализация детей в возрасте до пяти лет в Лаосе вызвана пневмонией, причем среди них треть детей нуждается в кислородном лечении.

«Одной из основных причин смерти от пневмонии является недостаток кислорода в крови. Дополнительный кислород является жизненно важной терапией, которая, к сожалению, не всегда доступна в больницах Лаоса», - говорит Рассел.

Профессор Рассел и ее команда разработала новый метод, используя данные, полученные из больницы в Лаосе, чтобы продемонстрировать, что вакцина работает против самой тяжелой формы пневмонии.

«Мы также тестируем этот новый метод в Папуа-Новой Гвинее и Монголии, и пока результаты выглядят очень многообещающими», - говорит она. «Мы надеемся, что этот метод может быть использован другими похожими странами, чтобы показать ценность этой важной вакцины».

Ежегодно во всем мире от пневмонии умирает более 800 000 человек, но наибольшее бремя болезней приходится на такие страны с низким и средним уровнем дохода, как Лаос. 12 ноября Всемирный день пневмонии, и в этот день ученые призывают повысить свою осведомленность о ведущем в мире убийце инфекционных заболеваний среди детей в возрасте до пяти лет.

Исследователи сотрудничали с Министерством здравоохранения Лаосской национальной программы иммунизации, Исследовательским отделом больницы Лаос-Оксфорд-Махосот-Веллком Траст, Университетом наук о здоровье и Всемирной организацией здравоохранения, пишет ScienceDaily.