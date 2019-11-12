Лавров отшутился по-поводу американских выборов 2020 года

Россия ожидает новых обвинений со стороны Вашингтона касательно предстоящих выборов президента США

На Парижском форуме мира министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос, как Москва готовится к американским выборам президента, которые состоятся в следующем году. В ответ российский глава МИД пошутил, пообещав решить эту проблему.

Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов должны состояться 3 ноября 2020 года.

Также Лавров отметил, что в России ожидают новых обвинений со стороны Белого дома во вмешательстве в американские выборы, так как ранее официальные лица Вашингтона уже неоднократно заявляли о вмешательстве Москвы во внутренние дела США, включая президентские выборы, пишет RT.