В Кремле ответили на идею снижения пенсионного возраста на Дальнем Востоке

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле нет никакой позиции на этот счет

Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет никакой позиции касательно инициативы о возвращении жителям Дальнего Востока прежнего возраста выхода на пенсию. Отвечая на просьбу журналистов оценить соответствующую идею, Песков сообщил, что в Кремле это предложение никак не рассматривают.

Ранее стало известно, что глава комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальневосточного федерального округа Николай Харитонов предложил вернуть населению Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию для сокращения оттока россиян из этого региона страны, пишет RT.