Жители Дальнего Востока смогут раньше выходить на пенсию

Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию

Глава комитета Государственной думы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов заявил, что жителям Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. Он отметил, что в этом регионе очень суровый климат, а значит, чтобы замотивировать людей приезжать на Дальний Восток и оставаться здесь жить, нужно предложить им особые условия. Одним из таких условий, по мнению Харитонова, может стать пересмотр параметров пенсионной системы для жителей этого региона. Он добавил, что другими причинами, препятствующими развитию Дальневосточного федерального округа, являются низкий уровень оплаты труда, невысокая покупательная способность населения и небольшая продолжительность жизни в этом регионе.

Харитонов подчеркнул, что это предложение поддержали депутаты от партии «Единая Россия». По его словам, сейчас соответствующий документ находится на стадии обсуждения и уже внесен в повестку дня слушаний в Госдуме, которые состояться 14 ноября. Уточняется, что на реализацию этой инициативы потребуется около 16 млрд рублей, пишет RT.