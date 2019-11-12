Назарбаев заявил, что Зеленский согласен на встречу с Путиным в Казахстане

Нурсултан Назарбаев сообщил о согласии Владимира Зеленского на встречу с Владимиром Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, то на "нейтральной площадке" глава Украины Владимир Зеленский дал свое согласие на проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на казахской территории. По мнению политика, сейчас очень хороший момент для того, чтобы беседа двух лидеров состоялась, так как Зеленский получил поддержку от народа, он может проявить волю и решить этот вопрос.

Ранее Назарбаев предложил провести переговоры президентов России и Украины в Казахстане, чтобы стороны смогли наладить свои отношения, а также урегулировать конфликт на Донбассе, пишет РИА Новости.