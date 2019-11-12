Песков ответил на предложение Назарбаева касательно встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков заявил, что встреча ради встречи не принесет никакой пользы, ее нужно тщательно подготовить

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль признателен бывшему президенту Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также высоко ценит старания казахстанских коллег по налаживанию отношений между Россией и Украиной. Песков подчеркнул, что Владимир Путин тоже стремится наладить взаимоотношения с Киевом, однако это невозможно реализовать без взаимного согласия с украинской стороны.

Кроме того, отметил пресс-секретарь, Путин никогда не отказывается от проведения подобных бесед, включая и эту, однако встреча ради встречи не принесла бы никакой пользы, она должна быть тщательно подготовлена. Песков уточнил, что сейчас Москва сконцентрирована на подготовке саммита в "нормандском формате", а для этого, конечно же, должны быть выполнены условия минских договоренностей, пишет ТАСС.