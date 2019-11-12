Кудрин назвал необходимую сумму для борьбы с бедностью

Алексей Кудрин рассказал, что для борьбы с бедностью в России необходимо дополнительно выделить 200 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в нашей стране почти 20 млн россиян находятся за чертой бедности, а значит людям приходится все время бороться за свое выживание. Также Кудрин считает, что при нынешнем уровне ВВП на душу населения и таких серьезных ресурсах в РФ, иметь столько бедных – позор. Об этом глава Счетной палаты рассказал в интервью агентству ТАСС.

Он отметил, что для сокращения числа бедных в стране хотя бы на 40%, необходимо выделить дополнительные средства в размере 200 млрд рублей в год. Кудрин добавил, что в прошлом году, по данным Всемирного банка, социальная помощь лишь в 20% случаев доходит до бедных, остальные средства идут на поддержку материнства, инвалидов и других категорий российских граждан. Кроме того глава Счетной палаты подчеркнул, что вопрос финансирования поддержки нуждающимся категориям россиян – непростой и довольно деликатный вопрос, а значит для адресной борьбы с бедностью придется перераспределить бюджет, то есть деньги не достанутся тем, кто раньше их получал. Кудрин заключил, что поэтому данный вопрос не так уж и легко решить.