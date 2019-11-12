Соловьев прокомментировал уголовные дела, которые Украина возбудила против него

Владимир Соловьев не понимает, почему в отношение него были возбуждены два уголовных дела

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что он искренне не понимает, почему украинская Служба безопасности против него завела два уголовных дела по статье «Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины», расследование которых проходит в Мариуполе и Северодонецке.

Соловьев добавил, что людям, для которых примером являются Бандера и Шухевич, вовсе не нужны причины для уголовного дела, им будет достаточно того, что я еврей и антифашист. Также ведущий отметил, что ему запрещен въезд на территорию Украины, а его передачи в этой стране запрещены к показу, а значит депутат Верховной рады Алексей Гончаренко не смог просмотреть его программы без нарушения закона.

Кроме того российский ведущий подчеркнул, что он не является украинским гражданином, а законы Украины не распространяются на другие государства, пишет РБК.