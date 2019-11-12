Украина завела уголовные дела против Соловьева

Алексей Гончаренко надеется, что Владимир Соловьев ответит за свои слова по-поводу территориальной целостности Украины

Стало известно, что украинская Служба безопасности завела два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность и независимость Украины" в отношении ведущего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Владимира Соловьева. Об этом сообщил Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность". Он выразил надежду на то, что российский ведущий ответит за свои слова по-поводу территориальной целостности Украины, а также против ведущего будут применены европейские санкционные меры. Отмечается, что сейчас в отношении Соловьева ведется досудебное расследование, пишет ТАСС.