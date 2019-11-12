В России могут сократить период использования шипованной резины

«Автодор» предлагает сократить период эксплуатации шин, чтобы уменьшить повреждение дорог

Согласно данным компании «Автодор», зимой автомобильные дороги получают до 90% ущерба, причем наибольшему повреждению подвержены трассы, где можно ездить со скоростью более 70 километров в час. В силу этих обстоятельств «Автодор» предложил Министерству транспорта России сократить период использования шипованных шин до 188 дней (раньше этот срок составлял 273 дня). Кроме того эксперты компании предлагают ограничить на зимний период скорость движения на всех типах магистралей до 80 километров в час. Также «Автодор» рекомендует штрафовать водителей за несоблюдение этого правила. Размер взыскания не уточняется, пишет «Известия».