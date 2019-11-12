Рогозин заявил, что новых хищений на космодроме Восточный не было

Дмитрий Рогозин заявил, что при строительстве второго этапа космодрома Восточный никаких хищений зарегистрировано не было

Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что все лица, которые были замечены в коррупции во время первого этапа реализации космодрома Восточный, уже отстранены от строительства этого комплекса. Также он отметил, что новых хищений зарегистрировано не было, так как второй этап строится абсолютно на других критериях.

"Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", – заявил Рогозин.

Также он отметил, что новых хищений зафиксировано не было, так как второй этап реализуется абсолютно на других принципах. Директор "Роскосмоса" заверил, что теперь есть казначейское сопровождение и все средства поступают с казначейского аккредитива, поэтому у госкорпорации нет оснований полагать, что деньги тратятся неэффективно. Он добавил, что пока никаких тревожных факторов не поступало.

Рогозин отметил, что воровство при реализации космодрома Восточный практиковали подрядчики Спецстроя, поэтому "Роскосмос" полностью расформировал блок капитального строительства, а также изменил состав генеральной дирекции комплекса.

Ранее сообщалось, что при строительстве космодрома Восточный было похищено 11 млрд рублей, из них удалось вернуть только 3,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.