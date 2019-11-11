Путин обеспокоен проблемой воровства при строительстве космодрома Восточный

Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с тем, что так и не удалось навести порядок при строительстве космодрома Восточный

11 ноября, на совещании с членами правительства, президент России Владимир Путин заявил об отсутствии порядка при строительстве космодрома Восточный. Глава государства добавил, что, несмотря на уголовные дела о хищениях средств и поручении работать прозрачно, люди до сих пор продолжают воровать сотнями миллионов рублей. Путин выразил обеспокоенность из-за того, что здесь так и не удалось навести порядок, ведь на реализацию этого проекта государство выделяет огромные средства, а также строительство космодрома носит общенациональный характер.

Гражданский космодром "Восточный" строится в Амурской области, его общая стоимость оценивается примерно в 300 млрд рублей. Задача этого проекта – подготовка и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Отмечается, что первый пуск "Ангары" должен состояться в 2023 году, а сверхтяжелой – в 2028 году, пишет РИА Новости.