Что собой представляет Орловская область? Торгово-промышленная палата РФ проведет презентацию региона для потенциальных инвесторов и партнеров.

«Орловская область - территория сотрудничества», под таким названием в Москве состоится презентационный день Орловской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Крупнейшие предприятия региона в сферах АПК, промышленности, переработки, IT-технологий, образования и туризма представят свои лучшие продукты и инновационные разработки на площадке мероприятия.

Организаторы планируют помочь региону найти потенциальных партнеров, заинтересованных в установлении долгосрочных взаимоотношений, продемонстрировать перспективы развития Орловской области и открыть новые возможности для сотрудничества не только в ведущих отраслях региона, но и в перспективных для инвестиций направлениях.

В рамках мероприятия будущие партнеры смогут увидеть инвестиционный потенциал компаний-представителей Орловщины, узнают об основных тенденциях развития региона, а также пообщаются с лидерами бизнеса и первыми лицами Орловской области и Федеральной торгово-промышленной палаты.

День Орловской области в ТПП РФ пройдет 27 ноября с 10.00 – 15.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 6. Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1