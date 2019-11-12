Добыча нефти в России – одна из самых дорогих в мире

Отечественная нефть в два раза дороже, чем в Саудовской Аравии, но дешевле, чем в Казахстане.

Эксперты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco (SA) представили сведения, которые рассказывают о себестоимости нефти в разных государствах. При этом аналитики учитывали и уровень налогов. Согласно рейтингу, одной из самых дорогостоящих добычей оказалась в России: порядка сорока долларов за баррель нефти. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования, это в два раза больше, чем в Саудовской Аравии, где средняя себестоимость нефти – семнадцать долларов за баррель. Дороже российской нефти только казахстанская – от 46 до 51 доллара за баррель.