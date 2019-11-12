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Украинские силовики устанавливают мины в районе разведения

12.11.2019 13:11
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Украинские силовики устанавливают мины в районе разведения

На данный момент обнаружено 438 противотанковых мин ТМ-62, из них 70 штук недавно появились около участка разведения.

Украинские силовики продолжают устанавливать мины на территориях около разведения войск, в частности, около Петровского. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителя Народной милиции ДНР. По его словам, к данному моменту было обнаружено 438 противотанковых мин ТМ-62, из которых 70 штук недавно появились в близости к участку разведения. Еще 38 мин обнаружилось поперек дороги, которая проходит между Богдановкой и Викторовкой. Также, как стало известно, ВСУ создают помехи, которые мешают работе беспилотников ОБСЕ.

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