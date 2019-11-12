Назарбаев предлагает провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане

По его мнению, личная встреча Путина и Зеленского необходима, чтобы урегулировать ситуацию.

Экс-президент Казахстана во время форума «Астана Клуб» выступил с предложением провести встречу глав России и Украины Путина и Зеленского на казахстанской территории. Как передает ТАСС, соответствующую информацию распространило агентство Tengrinews. По информации Назарбаева, украинский лидер не против такого формата и уже дал свое согласие, о чем он уже проинформировал Путина.

«Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», - заявил первый президент Казахстана. Отметив, что, по его мнению, личная встреча Путина и Зеленского необходима, чтобы урегулировать ситуацию.