Елена Малышева опровергла обвинения о своем нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара

Ранее в публикациях, которые сопровождались кадрами из инстаграма Малышевой, утверждалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Известная российская телеведущая Елена Малышева заявила, что подаст в суд на СМИ, которые рассказывают о ее нетрезвом состоянии, в котором ее якобы видели в аэропорту Краснодара. Как напоминает РИА Новости, в публикациях, которые сопровождались кадрами из инстаграма Малышевой, утверждалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Категорически опровергая подобные утверждения, ведущая обратилась с призывом более внимательно посмотреть так называемо «скандальное» видео. Позднее телезвезда опубликовала в своих сториз список СМИ, с которыми она может начать судебные разбирательства.