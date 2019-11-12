Глава Госдепа заявил, что США дали Украине оружие для «войны с русскими»

Решение о поставках было принято после того, как Вашингтон убедился в снижении уровня коррупции на Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео дал комментарий по поводу поставок оружия США для Украины. Как передает РИА Новости, об этом он рассказал в беседе с ТК WCSC. Глава Госдепа подчеркнул, что «настоящее оружие» было украинцам, чтобы они могли сражаться с русскими. Решение о поставках было принято после того, как Вашингтон убедился в том, что на Украине после мер, предпринятых Владимиром Зеленским, произошло снижение уровня коррупции. В завершении своей речи Помпео упрекнул бывшего главу США Барака Обаму в отказе поставлять Киеву оружие, в этом плане отметив, что очень горд за сегодняшнюю политику США.