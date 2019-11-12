Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4759

12 НОЯ, 11:17 МСК
USD (ЦБ)    63,9121
EUR (ЦБ)    70,4759

Глава Госдепа заявил, что США дали Украине оружие для «войны с русскими»

12.11.2019 08:36
Комментарии: 1
Глава Госдепа заявил, что США дали Украине оружие для «войны с русскими»

Решение о поставках было принято после того, как Вашингтон убедился в снижении уровня коррупции на Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео дал комментарий по поводу поставок оружия США для Украины. Как передает РИА Новости, об этом он рассказал в беседе с ТК WCSC. Глава Госдепа подчеркнул, что «настоящее оружие» было украинцам, чтобы они могли сражаться с русскими. Решение о поставках было принято после того, как Вашингтон убедился в том, что на Украине после мер, предпринятых Владимиром Зеленским, произошло снижение уровня коррупции. В завершении своей речи Помпео упрекнул бывшего главу США Барака Обаму в отказе поставлять Киеву оружие, в этом плане отметив, что очень горд за сегодняшнюю политику США.

Комментировать (без регистрации)
Эво Моралес улетел в Мексику
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
09:17 1 0
Андрей :

Нам нужно в Венесуэлу , на Кубу, другие страны Америки, поставлять оружие, для борьбы с американскими оккупантами.

Статьи

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России

Зарплаты в рост. Международные эксперты назвали главные тренды на рынке труда в России
Исследования

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту

Впереди паровоза. До открытия железнодорожного моста на поезда в Крым продается три билета в минуту
Общество

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?

Супероружие России. Сколько «Витязей» прекрасных выйдут защищать российское небо?
Наука и технологии

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?

Инвестиции - в регионы. Как в столице ищут инвесторов для реализации нацпроектов на территории России?
Экономика

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?

Супероружие России. На что способны беспилотники«Охотник» и «Корсар»?
Наука и технологии

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции

ХАЯТ планирует стать лидером на российском рынке санитарно-гигиенической продукции
События и факты

Узнай, страна

В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей

В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»

В Санкт-Петербурге начались швартовные испытания первого серийного атомного ледокола «Сибирь»

В Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе транспортного хаба

В Подмосковье ввели в эксплуатацию вторую очередь крупнейшего в регионе транспортного хаба

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

В Алтайском крае открыли новый мост и две развязки автодороги «Чуйский тракт» за 3 млрд рублей

Новости дня

11:03 Елена Малышева опровергла обвинения о своем нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара Елена Малышева опровергла обвинения о своем нетрезвом появлении в аэропорту Краснодара
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
Губернаторский KPI. Кремль подвел итоги работы по повышению доверия к главам регионов и президенту России
09:43 Добыча нефти в России – одна из самых дорогих в мире Добыча нефти в России – одна из самых дорогих в мире
07:34 Эво Моралес улетел в Мексику Эво Моралес улетел в Мексику
11 НОЯ, 22:49 Почему Нил до сих пор течет туда же, куда и раньше? Почему Нил до сих пор течет туда же, куда и раньше?
11 НОЯ, 22:30 Россияне вынужденно отказываются от овощей в пользу круп Россияне вынужденно отказываются от овощей в пользу круп
11 НОЯ, 22:04 Путин и Меркель провели телефонные переговоры Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
Россию ждет мировое господство после глобального потепления
11 НОЯ, 21:40 Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков

Узнай, страна!

10:59 В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей В Волгоградской области завершили масштабную модернизацию производства карбамата за 1,2 млрд рублей
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
Кремль назвал регионы, где больше всего доверяют президенту и губернаторам
11 НОЯ, 09:15 В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта В Вологодской области международные и российские эксперты обсудили практики по развитию экспорта
07 НОЯ, 17:05 Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг» Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»
25 ОКТ, 13:19 В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина В Астрахани снизили имущественный налог по инициативе губернатора области Игоря Бабушкина
03 ОКТ, 15:43 В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием В Астраханской области обеспечат максимальный охват населения цифровым телевещанием
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
Рейтинг доверия Путина на Донбассе выше, чем у Зеленского
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter