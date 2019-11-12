Эво Моралес улетел в Мексику

Экс-глава Боливии обещал вернуться в страну «с еще большей силой и энергией».

Самолет мексиканских ВВС с Эво Моралесом на борту совершил вылет из аэропорта Боливии. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась в микроблоге Twitter главы мексиканского МИДа Марсело Эбрарда. Он подчеркнул, что Моралес, жизнь и здоровье которого вне опасности, пребывает под защитой Мексики.

Напомним, что ранее сам Моралес подавший в отставку с поста президента, заявил, что уезжает из Боливии в Мексику, предоставившей ему политическое убежище. При этом он подчеркнул, что вернется в страну «с еще большей силой и энергией».