Эво Моралес покинул пост президента Боливии

В данный момент государство, по сути, остается без управления.

Глава Боливии Эво Моралес принял решение подать в отставку на фоне ожиданий новых выборов. Как отмечает РИА Новости, это произошло после тринадцатилетнего срока правления. По сути, страна в данный момент осталась без руководства.

Как отмечается, решение об отставке было принято после доклада экспертов Организации американских государств, которые обнаружили нарушения в процессе подсчета голосов на президентских выборах, состоявшихся 20 октября, где Моралес обошел своего соперника Карлоса Месу больше чем на 10 п.п. Именно из-за этих результатов по Боливии прокатилась волна протестов, которые вспыхивают до сих пор.