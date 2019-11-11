Почему Нил до сих пор течет туда же, куда и раньше?

Согласно новым геологическим и геофизическим данным, река Нил находится именно там, где она находилась на всем протяжении ее существования, из-за движения в глубокой мантии Земли.

Исследователи предполагают, что если бы не мантийное движение, самая длинная река в мире, вероятно, давно бы повернула на запад, изменив ход истории.

Международная команда ученых под руководством Клаудио Фасценны из Третьего университета Рима, Италия и Техасского университета, США, также предполагает, что Нилу около 30 миллионов лет - примерно в шесть раз больше, чем считалось ранее.

«Один из больших вопросов о Ниле - когда он возник и почему он так долго существовал», - говорит Фасценна. «Наше решение на самом деле довольно захватывающее».

Долгоживущие реки часто движутся со временем, что делает их дренажные системы чем-то вроде загадки.

До сих пор, говорят исследователи, существует две конкурирующие теории эволюции Нила. В одной из них течение реки из Эфиопии в Средиземное море было активным в течение последних 30 миллионов лет. В другой, дренажные пути в то раннее время вели из Эфиопии на запад к бассейну Конго или к северо-западу к бассейну Сирт, и связь со Средиземным морем была установлена ​​только пять-восемь миллионов лет назад.

Напоминаем, что Нил образован тремя основными потоками: Голубым Нилом и Атбарой, вытекающими из высокогорья Эфиопии, и Белым Нилом, начинающимся к югу от экватора.

Фасценна и его коллеги из Италии, США, Канады и Израиля проследили геологическую историю Нила, изучая древние вулканические породы в Эфиопском нагорье и сопоставляя их с огромными отложениями речного осадка, погребенного под дельтой Нила.

Они полагают, что дренажный путь реки сохранился из-за движения, подобного конвейерной ленте, или «конвекционной ячейки» в мантии Земли, с восходящим и топографическим подъемом под Эфиопией и понижением, связанным с погружением под восточное Средиземное море. Ученые полагают, что именно этот мягкий уклон удерживает Нил на пути к северу.

Ученые подтвердили свои результаты с помощью компьютерного моделирования, которое воссоздало 40 миллионов лет тектонической активности плит Земли. Оно воспроизвело изменения в ландшафте почти точно так, как ожидали ученые, в том числе небольшие детали в ландшафте, такие как пороги, найденные по всей длине Нила.

Способность модели уточнять такие мелкие детали была неожиданностью, и значительно облегчила работу ученых и понимание происходящих процессов. Теперь команда надеется применить эту технику к другим крупным рекам, таким как Янцзы в Китае и Конго в Африке, пишет Cosmos.