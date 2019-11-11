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Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков

11.11.2019 21:40
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Ученые обнаружили «потерянных» вьетнамских оленьков

Команде зоологов удалось запечатлеть на камеру вьетнамского оленька (Tragulus versicolor) – животное, которое было потеряно для науки в течение почти 30 лет.

Фото с камеры-ловушки: SIE / GWC / LEIBNIZ-IZW / NCNP

Многие исследователи опасались худшего для мыши-оленя, в то время как он осторожно бродил по джунглям Вьетнама.

Последняя известная научная запись о животном, датируется 1990 годом, когда охотник убил его и передал образец ученым.

В течение нескольких десятилетий от местного населения поступала информация о том, что многие жители регулярно видели оленьков. Это побудило группу ученых провести опрос ряда местных жителей, проживающих в трех вьетнамских провинциях, в попытке установить его потенциальное местонахождение.

Исследователи из Глобальной службы охраны дикой природы в Техасе и Вьетнамской академии наук и технологий разместили более 30 фотоловушек в прибрежных лесных районах в окрестностях города Нячанг, чтобы запечатлеть T. versicolor. В период с апреля по июль 2018 года им удалось сделать 1881 фото T. versicolor (208 отдельных событий).

Несмотря на новое исследование об Tragulus versicolor известно очень мало. Вьетнамский оленек, также известный как мышь-олень, относится к семейству Оленьковые (семейство парнокопытных), которое состоит, по меньшей мере, из 10 различных видов. Tragulus versicolor является одним из самых редких видов, принадлежащих к этому семейству.

Фото: SIE / GWC / LEIBNIZ-IZW / NCNP

Животное имеет довольно небольшие размеры (чуть больше крупного кролика), у него есть похожие на клыки резцы. Ученые полагают, что клыки используются самцами для борьбы за территорию и в битве с другими соперниками.

В основной рацион вьетнамского оленька входят различные растения и фрукы.

Ученые продолжают собирать информацию о Tragulus versicolor. Они планируют разместить фотоловушки в другом лесном регионе Вьетнама, надеясь провести всестороннее исследование данного вида, чтобы оценить его численность и распределение, пишет nationalgeographic.com.

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